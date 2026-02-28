(16) 99963-6036
domingo, 01 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos

01 Mar 2026 - 06h23Por Da redaÃ§Ã£o
Um homem de 59 anos sofreu uma queda de altura na manhã deste sábado (28), em São Carlos.

De acordo com informações do SAMU, ele realizava a poda de uma árvore quando se desequilibrou e caiu sobre o telhado de um imóvel. Com o impacto, a estrutura quebrou e a vítima acabou caindo ao solo.

O homem apresentava dores na região cervical e escoriações pelo corpo. Uma viatura do SAMU foi acionada, prestou os primeiros atendimentos no local, realizou a imobilização e, em seguida, encaminhou a vítima para a Santa Casa.

O fato ocorreu em um sítio na região da antiga AABB, nas proximidades da rodovia SP-215, que liga São Carlos a Descalvado.

