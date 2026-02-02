Homem é vítima de roubo e agressão na rua Antonio Blanco

Rua Antonio Blanco - Crédito: Google Maps

Um homem de 41 anos foi vítima de roubo na tarde deste domingo (1º), na rua Antonio Blanco, em São Carlos. O crime aconteceu por volta das 16h30, nas proximidades de uma lanchonete localizada na região.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, a vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos desconhecidos. Um deles usava capacete e ambos apresentavam tatuagens na região acima da sobrancelha. Durante a ação, os suspeitos agrediram o homem com golpes de um pedaço de madeira, atingindo a cabeça e o tornozelo.

Após as agressões, os criminosos roubaram um relógio de pulso, um par de tênis e um cartão bancário. Em seguida, fugiram do local. A vítima informou que não conseguiu identificar os autores do crime.

Ainda segundo o registro policial, o homem vive atualmente em situação de rua e está acolhido em um albergue do município. Ele não ficou em estado grave e não houve registro de flagrante.

