Homem é socorrido pelo SAMU após ser esfaqueado durante assalto

Crédito: SCA

Um homem de 54 anos precisou ser socorrido pelo SAMU na manhã desta sexta-feira (16), após ser vítima de um assalto em São Carlos. O atendimento ocorreu na Rua Antônio Blanco, no bairro São João Batista.

Segundo relato da vítima, o crime aconteceu no bairro Tijuca Preto, defronte a um mercado, onde ele foi abordado por mais de um indivíduo. Durante a ação, os suspeitos o agrediram com golpes na cabeça e desferiram uma facada em sua mão, ferimento causado no momento em que ele tentou se defender. Os assaltantes levaram o celular e a carteira da vítima.

Mesmo ferido, o homem conseguiu se deslocar até uma padaria que estava aberta no momento, onde pediu ajuda. Funcionários acionaram o SAMU, que realizou os primeiros atendimentos no local.

A vítima apresentava ferimento na mão e trauma na cabeça em decorrência das agressões, sendo encaminhada para a Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

Até o momento, os autores do crime não foram localizados.

Leia Também