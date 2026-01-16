(16) 99963-6036
sexta, 16 de janeiro de 2026
São João Batista

Homem é socorrido pelo SAMU após ser esfaqueado durante assalto

16 Jan 2026 - 06h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é socorrido pelo SAMU após ser esfaqueado durante assalto - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 54 anos precisou ser socorrido pelo SAMU na manhã desta sexta-feira (16), após ser vítima de um assalto em São Carlos. O atendimento ocorreu na Rua Antônio Blanco, no bairro São João Batista.

Segundo relato da vítima, o crime aconteceu no bairro Tijuca Preto, defronte a um mercado, onde ele foi abordado por mais de um indivíduo. Durante a ação, os suspeitos o agrediram com golpes na cabeça e desferiram uma facada em sua mão, ferimento causado no momento em que ele tentou se defender. Os assaltantes levaram o celular e a carteira da vítima.

Mesmo ferido, o homem conseguiu se deslocar até uma padaria que estava aberta no momento, onde pediu ajuda. Funcionários acionaram o SAMU, que realizou os primeiros atendimentos no local.

A vítima apresentava ferimento na mão e trauma na cabeça em decorrência das agressões, sendo encaminhada para a Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.
Até o momento, os autores do crime não foram localizados.

Leia Também

Caminhão evita colisão e atola no canteiro central da Washington Luís, em São Carlos
Segurança07h41 - 16 Jan 2026

Caminhão evita colisão e atola no canteiro central da Washington Luís, em São Carlos

Voyage é furtado no Ipanema durante a madrugada; proprietário pede ajuda
Segurança07h25 - 16 Jan 2026

Voyage é furtado no Ipanema durante a madrugada; proprietário pede ajuda

Colisão entre carro e capivara deixa motorista ferida na estrada do 29
Perigo 06h17 - 16 Jan 2026

Colisão entre carro e capivara deixa motorista ferida na estrada do 29

Menor com mandado de busca e apreensão é detido no Jardim Real
Segurança21h53 - 15 Jan 2026

Menor com mandado de busca e apreensão é detido no Jardim Real

Veículo é apreendido e caso é registrado como estelionato em São Carlos
Segurança21h29 - 15 Jan 2026

Veículo é apreendido e caso é registrado como estelionato em São Carlos

Últimas Notícias