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quarta, 06 de maio de 2026
Segurança

Homem é socorrido pelo Samu após levar garrafada no Jardim Gonzaga

06 Mai 2026 - 10h11Por Da redação
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Homem é socorrido pelo Samu após levar garrafada no Jardim Gonzaga - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (6), um homem de 37 anos ficou ferido após ser atingido por uma garrafada na mão esquerda, durante uma discussão no na rua José Arouca Carocci, bairro Jardim Gonzaga,.

Segundo informações, após o desentendimento, o agressor desferiu o golpe com a garrafa, causando um corte profundo na vítima. O ferimento provocou intenso sangramento, levantando a suspeita de que uma artéria tenha sido atingida.

Equipes do SAMU foram acionadas e, ao chegarem ao local, constataram a gravidade da lesão. O homem apresentava grande perda de sangue e foi socorrido com urgência até a Santa Casa, onde passou por procedimento cirúrgico.

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