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domingo, 17 de maio de 2026
Segurança

Homem é socorrido após agressão na Vila Faria

17 Mai 2026 - 16h36Por Da redação
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Homem é socorrido após agressão na Vila Faria - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma vítima de agressão foi socorrida pela equipe do SAMU na tarde deste domingo, 17, no bairro Vila Faria, em São Carlos.

O caso aconteceu pela rua Francisco Ferreira, onde um homem de 55 anos foi encontrado com diversos hematomas pelo corpo. Equipes do SAMU, Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas para atender a ocorrência.

Ao chegarem pelo local, os agentes constataram que o possível autor da agressão já não estava mais nas proximidades.

A vítima, que apresentava sinais de embriaguez e forte odor etílico, não soube informar quem teria cometido a agressão, nem em qual local o fato teria acontecido.
Após os primeiros atendimentos, o homem foi socorrido pela equipe do SAMU para atendimento médico.

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