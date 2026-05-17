Homem é socorrido após agressão na Vila Faria

Crédito: SCA

Uma vítima de agressão foi socorrida pela equipe do SAMU na tarde deste domingo, 17, no bairro Vila Faria, em São Carlos.



O caso aconteceu pela rua Francisco Ferreira, onde um homem de 55 anos foi encontrado com diversos hematomas pelo corpo. Equipes do SAMU, Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas para atender a ocorrência.

Ao chegarem pelo local, os agentes constataram que o possível autor da agressão já não estava mais nas proximidades.

A vítima, que apresentava sinais de embriaguez e forte odor etílico, não soube informar quem teria cometido a agressão, nem em qual local o fato teria acontecido.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi socorrido pela equipe do SAMU para atendimento médico.

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