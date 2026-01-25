(16) 99963-6036
Segurança

Homem é preso por tráfico de drogas na Vila Boa Vista

25 Jan 2026 - 13h58Por Da redação
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã deste domingo (25), na Vila Boa Vista. A ocorrência foi registrada por volta das 9h40, na Rua Martim Luther King.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Manoel Alves Carneiro quando, ao se aproximar do cruzamento com a Rua Martim Luther King, percebeu que um indivíduo mudou repentinamente de direção ao notar a presença da viatura, o que levantou suspeita.

Durante a abordagem e busca pessoal, os policiais localizaram 52 pedras de substância análoga ao crack no bolso do suspeito. Em vistoria pelo entorno, a cerca de 20 metros do local da abordagem, foi encontrado dentro de um cano na calçada mais 71 pedras da mesma substância, além da quantia de R$ 90,00 em dinheiro, em notas diversas.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão de Polícia Judiciária. A ocorrência foi registrada como tráfico de entorpecentes, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

