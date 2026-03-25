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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
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Homem Ã© preso por furto na regiÃ£o central de SÃ£o Carlos

25 Mar 2026 - 05h55Por Da redaÃ§Ã£o
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Homem Ã© preso por furto na regiÃ£o central de SÃ£o Carlos -

 

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (24) após cometer furto na região central de São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a equipe foi acionada por meio do sistema de monitoramento, que flagrou um indivíduo em atitude suspeita na Praça do Comércio, por volta das 21h50.

Com a chegada das viaturas ao local, o suspeito foi abordado. Durante a revista, os agentes encontraram com ele barras de alumínio que haviam sido retiradas da própria praça.

Diante da situação, o homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto consumado.

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