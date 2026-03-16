Homem Ã© preso por descumprir medida protetiva e invadir casa da mÃ£e

Viatura PM -

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo (15) após descumprir uma medida protetiva de urgência e invadir a residência da própria mãe, no bairro Cidade Aracy.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h40, após a mulher, de 55 anos, informar que o filho havia pulado o muro e entrado no imóvel, mesmo estando proibido judicialmente de se aproximar dela. A medida protetiva havia sido determinada pela Justiça no âmbito de um processo relacionado à violência doméstica.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito ainda na residência. Ele não resistiu à abordagem e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial. Segundo o registro, não houve agressão física, ameaças ou danos ao patrimônio da vítima.

O homem foi indiciado por descumprimento de medida protetiva de urgência, crime previsto na Lei Maria da Penha. Como a legislação não permite fiança nesse tipo de caso na fase policial, ele permaneceu preso e foi encaminhado ao Centro de Triagem, ficando à disposição da Justiça para audiência de custódia.

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