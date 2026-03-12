Homem Ã© preso por descumprir medida protetiva e ameaÃ§ar ex-companheira em SÃ£o Carlos

Patrulha Maria da Penha -

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (11) após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a ex-companheira no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com a Guarda Municipal, por volta das 18h35 a Central de Controle Operacional acionou a equipe da Patrulha Maria da Penha para atender uma ocorrência em uma residência na Rua Júlia Paixão David. A vítima, de 42 anos, informou que o ex-namorado, de 47 anos, havia invadido o imóvel.

Segundo o relato, ao ser solicitado que deixasse o local, o homem passou a ofender e ameaçar a mulher, mesmo existindo uma medida protetiva que o impede de se aproximar dela.

Quando as equipes chegaram ao endereço, o suspeito foi encontrado no quintal da residência. Ele foi imobilizado pelos agentes e conduzido, juntamente com a vítima, até a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Após o registro da ocorrência, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

