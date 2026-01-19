(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Jardim Cruzeiro do Sul

Homem é preso por ameaça e posse ilegal de arma de fogo

19 Jan 2026 - 06h13Por Da redação
Homem é preso por ameaça e posse ilegal de arma de fogo - Crédito: PM Crédito: PM

Um homem foi preso na noite deste domingo (18) por ameaça e posse ilegal de arma de fogo no Jardim Cruzeiro do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30, na Rua Paraná.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender uma desinteligência na via pública, com a informação de que um dos envolvidos estaria armado. No local, as partes foram abordadas e, inicialmente, nada de ilícito foi encontrado em posse dos envolvidos.

Durante a averiguação, a vítima relatou que havia sido ameaçada de morte após o outro indivíduo sacar uma arma prateada de um coldre. Questionado pelos policiais, o suspeito negou o porte naquele momento, mas autorizou a equipe a realizar vistoria em sua residência.

Na busca domiciliar, os policiais localizaram, no forro da cozinha, um simulacro de arma de fogo de cor prata com coldre preto, além de uma espingarda calibre 36 modificada e três munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Plantão da Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada por ameaça e posse ilegal de arma de fogo. Após tomar ciência do caso, a autoridade policial de plantão ratificou a prisão, permanecendo o suspeito à disposição da Justiça.

