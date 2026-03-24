Homem Ã© preso em flagrante por importunaÃ§Ã£o sexual contra sobrinha em SÃ£o Carlos

ImportunaÃ§Ã£o sexual [imagem ilustrativa] - CrÃ©dito: Elza FiÃºza / AgÃªncia Brasil

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (23), no Residencial Astolpho Luiz do Prado, em São Carlos, sob a acusação de importunação sexual e favorecimento da prostituição de vulnerável.

De acordo com o registro policial, a equipe foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de tentativa de estupro na Rua Benjamin Zinato. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito sentado na calçada, discutindo com os pais de uma adolescente de 14 anos.

A adolescente informou aos policiais que havia pego carona com o tio para ir até a casa do namorado. Durante o trajeto, o homem teria passado a mão em suas partes íntimas e oferecido dinheiro para que ambos tivessem relações sexuais. Após o ocorrido, a jovem relatou o fato à mãe, que acionou o 190.

Durante a diligência no local, o irmão da vítima, um menino de 11 anos, também relatou aos policiais que, em outra ocasião, o suspeito teria passado a mão em suas partes íntimas e também nas de sua irmã mais nova, de apenas 9 anos.

No momento da abordagem, o indivíduo apresentou falas desconexas e fingiu não compreender a situação. Diante dos relatos e das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade ratificou a prisão pelos crimes de importunação sexual, favorecimento da prostituição ou exploração sexual de vulnerável e também por permitir direção de veículo a pessoa não habilitada. Ele foi recolhido ao Centro de Triagem e permanece à disposição da Justiça.

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