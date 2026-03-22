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domingo, 22 de marÃ§o de 2026
Antenor Garcia

Homem Ã© preso em flagrante por agredir mulher com faca em SÃ£o Carlos

22 Mar 2026 - 11h43Por Da redaÃ§Ã£o
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Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - CrÃ©dito: arquivoViatura da PM defronte a UPA Vila Prado - CrÃ©dito: arquivo

Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (21), acusado de agredir uma mulher de 55 anos durante um episódio de violência doméstica em uma residência no Antenor Garcia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito com uma faca em uma das mãos e aparentemente sob efeito de álcool. Os policiais ordenaram que ele soltasse a arma, o que foi acatado imediatamente.

A vítima apresentava ferimentos na região da testa, com sangramento. Ela relatou aos policiais que o homem arremessou a faca em sua direção, atingindo seu rosto, e afirmou ainda que sofria agressões frequentes.

A mulher foi socorrida e encaminhada à UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi liberada.

O suspeito foi detido no local e conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

A faca utilizada na agressão foi apreendida pela polícia.

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