Homem é preso em flagrante com carro com queixa de roubo na Washington Luís

Polícia Militar Rodoviária - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira (3) após ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. Ele conduzia um veículo com sinais de adulteração e que possuía queixa de roubo registrada em Minas Gerais.

Segundo o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu por volta das 20h, no km 233 da rodovia, após os policiais observarem uma atitude suspeita do condutor durante a condução do automóvel. Durante a vistoria, os agentes identificaram irregularidades no chassi, no motor e nas etiquetas de identificação, além da utilização de placas que não correspondiam ao veículo original.

Durante as averiguações, os policiais conseguiram identificar a numeração verdadeira do veículo, constatando que se tratava de um automóvel roubado, pertencente a um idoso de 87 anos, morador do estado de Minas Gerais.

Inicialmente, o condutor afirmou que o carro pertenceria à esposa, mas posteriormente mudou a versão, dizendo que havia comprado o veículo em uma feira informal no interior paulista, pelo valor aproximado de R$ 60 mil, sem apresentar documentos de compra, recibo ou o certificado de licenciamento do automóvel. Também foi constatado que ele não possuía habilitação para dirigir.

O veículo foi apreendido, assim como duas placas automotivas, e encaminhado para perícia. Após análise da autoridade policial de plantão, o homem foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.

Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. O passageiro do veículo, um homem de 29 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

