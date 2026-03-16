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segunda, 16 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Homem Ã© preso apÃ³s tentar furtar chocolates em supermercado

16 Mar 2026 - 09h04Por Da redaÃ§Ã£o
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Chocolate - CrÃ©dito: PixabayChocolate - CrÃ©dito: Pixabay

Um homem foi preso em flagrante na tarde de domingo (15) após tentar furtar barras de chocolate em um supermercado na rua Miguel Petroni.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de furto em um supermercado da cidade, onde um indivíduo havia sido detido por um segurança do estabelecimento.

No local, os policiais encontraram o suspeito já contido pelo funcionário da segurança. Com ele foram localizadas 10 barras de chocolate, que estavam escondidas sob a roupa. O homem teria tentado sair do estabelecimento sem pagar pelos produtos, mas foi abordado antes de deixar o local.

Os chocolates, da marca Prestígio, foram avaliados em cerca de R$ 7,50 cada e foram imediatamente recuperados. Funcionários informaram ainda que o mesmo indivíduo já teria sido flagrado furtando no supermercado no dia anterior.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial decretou prisão em flagrante por furto simples tentado.

Por se tratar de crime sem violência ou grave ameaça, foi arbitrada fiança de R$ 540, porém o homem declarou não ter condições de pagar o valor. Diante disso, ele permaneceu preso e foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde ficará à disposição da Justiça para audiência de custódia.

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