Homem é preso após agredir esposa no Assentamento Nova São Carlos

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (12) acusado de agredir a companheira, uma mulher de 46 anos, em um condomínio de chácaras localizado no Assentamento Nova São Carlos, na zona rural de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma denúncia de violência doméstica por volta das 22h50. No local, a vítima relatou que havia ingerido bebida alcoólica com o companheiro quando os dois iniciaram uma discussão, que evoluiu para agressões físicas.

A mulher apresentava lesões aparentes no rosto e na região da boca. O homem confirmou que houve a discussão, mas alegou que apenas se defendeu, afirmando que a companheira teria tentado agredi-lo com um pedaço de madeira e, posteriormente, com uma faca.

Diante dos relatos e das lesões constatadas, ambos foram encaminhados ao Plantão Policial de São Carlos. Após análise das versões e dos elementos apresentados, a autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, decretando a prisão em flagrante do homem por lesão corporal praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica, conforme previsto no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Leia Também