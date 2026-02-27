(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Cidade Aracy

Homem é preso após agredir companheira com pá de lixo

27 Fev 2026 - 08h28Por Da redação
Viatura Polícia Militar - Crédito: SCAViatura Polícia Militar - Crédito: SCA

Um homem de 68 anos foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (26) acusado de agredir a companheira, de 53 anos, em uma residência localizada na Rua José Ronhrer Filho, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 20h15 para atender a uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima na calçada do imóvel, com sangramento na cabeça.

A mulher relatou que estava deitada quando o companheiro começou a xingá-la. Em seguida, ao se levantar e caminhar até a área de serviço da casa, teria sido atingida na cabeça com uma pá de lixo. Após o golpe, ela saiu para a calçada, onde foi amparada por vizinhos, que acionaram a polícia.

O suspeito foi localizado em um dos quartos da residência. Ele apresentava uma leve escoriação no nariz e negou as agressões. Segundo seu relato aos policiais, o desentendimento teria ocorrido porque ele estava há quatro dias sem se alimentar e teria apenas se defendido de uma suposta tentativa de agressão por parte da companheira. Ainda conforme sua versão, o ferimento na cabeça da vítima teria sido causado por uma queda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a mulher à UPA do Cidade Aracy para atendimento médico.

Diante das circunstâncias e dos indícios constatados no local, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao plantão policial. Ele foi autuado por lesão corporal qualificada, nos termos do artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal, combinado com a Lei Maria da Penha, e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

