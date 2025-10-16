Homem é preso após agredir a companheira e a enteada na área rural

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (16) por violência doméstica na zona rural de São Carlos. O caso ocorreu por volta da meia-noite, em uma estrada de terra próxima à Rodovia Dr. Paulo Lauro (km 139).

De acordo com o registro da Guarda Municipal, o agressor feriu uma mulher de 40 anos e a filha dela, de 14, que é sua enteada, com socos e golpes de garfo. A ocorrência foi atendida pelo Grupamento de Patrulhamento Ambiental e Rural (GPAR), com apoio do Grupamento de Apoio com Motocicletas (GAM) e do Chefe de Equipe da corporação.

As vítimas foram encontradas lesionadas e relataram as agressões aos guardas. O autor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial confirmou a prisão e o encaminhou ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

Após o registro da ocorrência, as vítimas foram levadas pela própria equipe da Guarda Municipal até sua residência na área rural.

