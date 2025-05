Homem é preso acusado de estuprar a enteada de 10 anos com o consentimento da mãe em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Caso foi registrado na DDM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 43 anos e a companheira dele, de 38, foram presos em flagrante na tarde desta sexta-feira (9), em São Carlos. Ele é acusado de abusar sexualmente da enteada de apenas 10 anos com o consentimento da mãe.

Segundo o SCA apurou com exclusividade, o Conselho Tutelar foi acionado na escola onde a criança estuda na Vila Isabel, onde a psicóloga que realiza atendimento na unidade relatou que a menina procurou a direção denunciando abusos por parte do padrasto. A mãe que estava na sala da direção naquele momento foi questionada sobre o relato da filha e confessou que sabia do ocorrido e disse que chegou a colocar o acusado para fora de casa, mas ambos acabaram reatando o relacionamento.

A criança relatou espontaneamente sobre os abusos que vinha sofrendo. A menina disse que na última terça-feira (6), o padrasto teria colocado o dedo em sua vagina e a forçou a fazer sexo oral nele. Relatou ainda que já havia contado à mãe o que estava acontecendo, mas a genitora não a escutava. A menor relatou que na tarde de quinta-feira e madrugada desta sexta-feira, o padrasto se masturbou na sua frente enquanto a mãe dormia.

Na delegacia, o padrasto foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, enquanto a mãe foi presa por omissão de socorro. Ambos seguem presos no Centro de Triagem aguardando a audiência de custódia. A criança ficou aos cuidados de um familiar.

Leia Também