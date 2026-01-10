(16) 99963-6036
sábado, 10 de janeiro de 2026
Segurança

Homem é ferido com golpe de facão no Jardim Gonzaga

10 Jan 2026 - 06h03Por Da redação
Na noite desta sexta-feira (9), um homem de 41 anos foi vítima de um golpe de facão na perna esquerda, no bairro Jardim Gonzaga, em São Carlos.

O caso ocorreu na Rua Aparecida Basílio de C. Silva, antiga Travessa 07. Segundo informações apuradas no local, a vítima se envolveu em uma briga e acabou sendo atingida por um golpe de facão, que causou um corte profundo na região da patela esquerda.

A equipe da Força Tática, juntamente com o policiamento de área, deslocou-se até o local para preservar a segurança das equipes de atendimento. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU também foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima.

Após o atendimento inicial, o homem foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos para receber atendimento médico.
O autor da agressão não foi localizado até o momento, sendo encontrada apenas a vítima no local com o ferimento grave na perna. A ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.

