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Homem Ã© esfaqueado sete vezes apÃ³s ser envolver em briga na regiÃ£o central de IbatÃ©

22 Mar 2026 - 11h37Por Da redaÃ§Ã£o
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Pronto Socorro Santa Casa - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£oPronto Socorro Santa Casa - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

Um homem de 35 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (21), na região central de Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares enquanto realizava patrulhamento e, ao chegar ao local, encontrou a vítima deitada em um banco da praça, com a camisa ensanguentada e enrolada sobre os ferimentos.

Ainda consciente, o homem relatou que estava ingerindo bebida alcoólica com outro indivíduo, de 28 anos, quando os dois se desentenderam. Após a discussão, o suspeito desferiu sete golpes de faca contra a vítima, atingindo principalmente a região do tronco e abdômen, e fugiu em seguida.

Equipes realizaram buscas nas imediações, mas o autor não foi localizado até o momento.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal até o Hospital de Ibaté e, posteriormente, transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde permanece internada.

A área foi preservada para o trabalho da perícia, e há câmeras de monitoramento nas proximidades que podem auxiliar na investigação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e será apurado pela Polícia Civil.

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