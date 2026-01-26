Homem é esfaqueado durante assalto na Vila Monteiro

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um homem foi vítima de roubo seguido de agressão na madrugada deste domingo (25), na Vila Monteiro, em São Carlos. O crime aconteceu por volta das 5h30, na Rua Amadeu Amaral, quando a vítima aguardava um carro de aplicativo acompanhada de outra pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto. Um deles, descrito como um jovem de aproximadamente 25 anos, portava uma faca e exigiu os pertences. Ao tentar fugir, a vítima foi alcançada, derrubada e agredida, sofrendo golpes de faca na cabeça e no braço esquerdo.

Após a ação, os suspeitos fugiram levando um aparelho celular. O carro de aplicativo solicitado chegou logo em seguida e levou a vítima até a UPA da Vila Prado, onde ela recebeu atendimento médico, levou pontos nas lesões e foi liberada.

A vítima e a testemunha informaram à Polícia Civil que não têm certeza se conseguiriam reconhecer os autores do crime.

Leia Também