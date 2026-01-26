(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Segurança

Homem é esfaqueado durante assalto na Vila Monteiro

26 Jan 2026 - 08h21Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivoViatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um homem foi vítima de roubo seguido de agressão na madrugada deste domingo (25), na Vila Monteiro, em São Carlos. O crime aconteceu por volta das 5h30, na Rua Amadeu Amaral, quando a vítima aguardava um carro de aplicativo acompanhada de outra pessoa.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos se aproximaram e anunciaram o assalto. Um deles, descrito como um jovem de aproximadamente 25 anos, portava uma faca e exigiu os pertences. Ao tentar fugir, a vítima foi alcançada, derrubada e agredida, sofrendo golpes de faca na cabeça e no braço esquerdo.

Após a ação, os suspeitos fugiram levando um aparelho celular. O carro de aplicativo solicitado chegou logo em seguida e levou a vítima até a UPA da Vila Prado, onde ela recebeu atendimento médico, levou pontos nas lesões e foi liberada.

A vítima e a testemunha informaram à Polícia Civil que não têm certeza se conseguiriam reconhecer os autores do crime. 

Leia Também

DISE de São Carlos prende homem por tráfico de drogas durante Operação Pré-Carnaval em Ibaté
Segurança11h41 - 26 Jan 2026

DISE de São Carlos prende homem por tráfico de drogas durante Operação Pré-Carnaval em Ibaté

Colisão entre dois carros é registrada na região central
Segurança11h13 - 26 Jan 2026

Colisão entre dois carros é registrada na região central

Motorista foge após atingir veículo estacionado no Santa Felícia; veja vídeo
Proprietária pede ajuda10h43 - 26 Jan 2026

Motorista foge após atingir veículo estacionado no Santa Felícia; veja vídeo

Discussão por causa de som alto termina em agressão
Jockey Clube 09h56 - 26 Jan 2026

Discussão por causa de som alto termina em agressão

Homem é agredido pela companheira com golpes de capacete
Segurança09h48 - 26 Jan 2026

Homem é agredido pela companheira com golpes de capacete

Últimas Notícias