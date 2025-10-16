(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Segurança

Homem é encontrado sem vida em apartamento no CDHU da Vila Isabel

16 Out 2025 - 05h16Por Da redação
Viatura PM defronte ao CDHU - Crédito: Lourival Izaque Viatura PM defronte ao CDHU - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 39 anos foi encontrado morto na noite desta quarta-feira (15) dentro do apartamento onde morava, no condomínio 3, CDHU A ocorrência foi registrada como morte suspeita.

Segundo o boletim de ocorrência, pela manhã a vítima passou mal, chegou a cair algumas vezes e foi atendida na UPA da Vila Prado, sendo liberada em seguida. À noite, após o jantar, permaneceu na sala assistindo TV enquanto a companheira foi se deitar. Por volta das 23h, ela ouviu o chamado do companheiro, foi até a sala e o encontrou se debatendo; na sequência, ele ficou inconsciente.

O SAMU foi acionado e o médico constatou o óbito às 23h21, mencionando escoriações recentes nas pernas. A Polícia Científica realizou perícia no local e o corpo foi encaminhado ao IML, onde passará por exame necroscópico para determinar a causa da morte.

O caso foi registrado no Plantão Policial e será encaminhado a outra unidade para as devidas apurações.

Últimas Notícias