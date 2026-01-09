(16) 99963-6036
Segurança

Homem é encontrado morto dentro de apartamento no bairro Cidade Jardim

09 Jan 2026 - 18h38Por Da redação
Um homem de 45 anos foi encontrado morto no final da tarde desta sexta-feira em um apartamento localizado na Avenida das Gardênias, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

Familiares localizaram a vítima sem vida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi deslocada até o endereço, porém, ao chegar ao local, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.
A equipe policial compareceu ao local, realizou o isolamento da área e solicitou a presença da Perícia Técnica.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa da morte. 

