Homem é encontrado morto dentro de apartamento no bairro Cidade Jardim

Samu defronte ao prédio - Crédito: SCA

Um homem de 45 anos foi encontrado morto no final da tarde desta sexta-feira em um apartamento localizado na Avenida das Gardênias, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos.



Familiares localizaram a vítima sem vida e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma Unidade de Suporte Avançado (USA) foi deslocada até o endereço, porém, ao chegar ao local, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.

A equipe policial compareceu ao local, realizou o isolamento da área e solicitou a presença da Perícia Técnica.



Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames irão apontar a causa da morte.

