Homem é socorrido inconsciente após ser esfaqueado na região do CDHU

Crédito: SCA

No final da tarde desta segunda-feira (2), um homem foi encontrado gravemente ferido em um ponto de ônibus localizado na Rua da Paz, no bairro CDHU, em São Carlos.

Segundo relatos de pessoas que aguardavam o coletivo no local, a vítima chegou caminhando pela via, no sentido da Rua Santa Gertrudes ao CDHU, carregando um saco preto nas costas, aparentemente com materiais recicláveis. O homem já apresentava ferimentos e acabou caindo no ponto de ônibus.

Populares acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima estava inconsciente e apresentava um ferimento profundo no ombro, provocado por golpe de faca. A motolância do SAMU realizou os primeiros atendimentos no local e, devido à gravidade do quadro, foi acionada a Unidade de Suporte Avançado (USA).

Após os procedimentos iniciais, o homem foi socorrido inconsciente e encaminhado à Santa Casa de São Carlos. Até o momento, a vítima não foi identificada, já que não conseguiu relatar informações em razão do estado de saúde.



Equipes da Polícia estiveram no local para registrar a ocorrência. Até o momento, o autor do esfaqueamento não foi localizado, e as circunstâncias do crime seguem sendo apuradas.

