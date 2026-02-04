(16) 99963-6036
Segurança

Homem é detido por violência doméstica contra a própria mãe em São Carlos

04 Fev 2026 - 05h36Por Da redação
Patrulha Maria da Penha - Crédito: Divulgação Patrulha Maria da Penha - Crédito: Divulgação

 

Um homem foi detido por violência doméstica no final da tarde desta terça-feira (3), em uma residência localizada na Avenida Liberdade, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 17h, a Central de Controle Operacional recebeu uma ligação de uma mulher de 61 anos relatando que o filho estava agressivo dentro da casa. Segundo a vítima, ele teria quebrado móveis, proferido ofensas e a agredido fisicamente com socos.

Uma equipe da Patrulha Maria da Penha foi acionada e se deslocou até o local, contando com apoio de outras viaturas. O agressor foi contido e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como violência doméstica. A vítima recebeu atendimento e as medidas cabíveis foram adotadas pelas autoridades competentes.

