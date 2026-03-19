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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
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Homem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas na Vila Marcelino

19 Mar 2026 - 11h19Por Jessica Carvalho R
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Homem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas na Vila Marcelino - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem de 51 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (19), na Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, no bairro Vila Marcelino.

A equipe do Canil da Guarda Municipal realizava patrulhamento em um local já conhecido como ponto de tráfico, onde frequentemente há abordagens relacionadas ao comércio de entorpecentes. Durante a ação, cinco indivíduos foram avistados e abordados.

Com um dos suspeitos, os agentes localizaram 25 pedras de crack e R$ 40 em dinheiro. Em seguida, com o apoio da cadela farejadora Índia, foram realizadas buscas em um terreno próximo, onde foram encontradas mais 151 pedras de crack e R$ 22 em dinheiro.

Segundo a equipe, o local é frequentemente utilizado por indivíduos que se passam por moradores em situação de rua para disfarçar a prática do tráfico, utilizando materiais recicláveis como cobertura.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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