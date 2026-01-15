(16) 99963-6036
Homem é detido no Centro de Ibaté por não retornar de saída temporária

15 Jan 2026 - 07h53Por Jessica Carvalho R
Um homem foi detido pela Guarda Municipal na madrugada desta quinta-feira (15), por volta de 0h30, durante patrulhamento preventivo realizado na Rua Bernardino de Campos, na região central de Ibaté.

A equipe da VTR 07 avistou o indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem. No momento da identificação, o homem forneceu um nome falso. No entanto, após consulta ao sistema, os agentes constataram que já havia registro com os dados corretos do abordado.

Questionado, ele confessou que não retornou da saída temporária concedida no período de Natal, encontrando-se, assim, em situação irregular perante a Justiça. Ainda segundo os registros, o indivíduo responde por crimes de furto e tráfico de entorpecentes.

Diante da situação, o homem foi encaminhado ao hospital para a realização de exame de corpo de delito e, em seguida, apresentado no Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

