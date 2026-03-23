Homem Ã© detido em flagrante por furto no bairro Lagoa Serena

CrÃ©dito: SCA



Um homem de 43 anos foi detido em flagrante por furto na tarde desta segunda-feira, 23, na Rua Joaquim Evangelista de Tolêdo, no bairro Lagoa Serena.

De acordo com informações, a equipe de policiamento foi acionada para atender a ocorrência, onde um indivíduo já havia sido contido por populares. No local, os policiais fizeram contato com o proprietário do imóvel, que relatou estar em processo de mudança e que, desde a última quinta-feira, a residência vinha sendo alvo de furtos.

Na data de hoje, o suspeito teria invadido o imóvel após pular o muro. Comerciantes vizinhos perceberam a ação e, ao verem o indivíduo saindo da casa com uma bolsa, conseguiram detê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais localizaram na mochila do suspeito diversos objetos pertencentes à residência, entre eles um liquidificador, modem de internet, fiação elétrica, metais e maçanetas.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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