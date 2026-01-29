(16) 99963-6036
quinta, 29 de janeiro de 2026
Segurança

Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos

29 Jan 2026 - 14h55Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

No início da tarde desta quinta-feira (29), um homem em situação de rua foi detido em flagrante por furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Laura Villani Piovesan, no Jardim Ipanema, em São Carlos.

De acordo com as informações, o estabelecimento estava fechado ao público no momento do fato, porém o proprietário realizava um serviço no interior do local. As portas estavam apenas encostadas quando o indivíduo abriu a porta de vidro juntamente com a grade, adentrou o comércio e subtraiu um telefone celular e um cartão bancário, sem que a vítima percebesse.

Após notar a falta do celular, o proprietário relatou ter visto um indivíduo passando pela rua, porém não presenciou o momento em que ele entrou no estabelecimento. Em frente ao comércio, foi encontrado um saco de reciclagem que teria sido deixado pelo autor do furto.

Utilizando o rastreamento do aparelho, a vítima conseguiu localizar e deter o suspeito na Rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio, no bairro Santa Felícia. Com o indivíduo foi localizado apenas o celular. Segundo a vítima, o cartão bancário foi utilizado para realizar uma compra no valor aproximado de R$ 100 por aproximação, sendo posteriormente descartado.
A Polícia foi acionada e o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos
Jogos de azar 14h53 - 29 Jan 2026

Máquinas caça-níqueis são apreendidas em bar de São Carlos

Parati é furtada no Centro e proprietário pede ajuda
Segurança11h32 - 29 Jan 2026

Parati é furtada no Centro e proprietário pede ajuda

Mais um BO é registrado contra revenda de veículos em São Carlos
Segurança08h21 - 29 Jan 2026

Mais um BO é registrado contra revenda de veículos em São Carlos

Bate-boca entre vizinhos acaba em agressão
São Carlos 808h17 - 29 Jan 2026

Bate-boca entre vizinhos acaba em agressão

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Avenida Grécia
Segurança08h07 - 29 Jan 2026

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na Avenida Grécia

Últimas Notícias