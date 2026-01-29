Homem é detido em flagrante por furto em estabelecimento comercial em São Carlos

Crédito: SCA

No início da tarde desta quinta-feira (29), um homem em situação de rua foi detido em flagrante por furto em um estabelecimento comercial localizado na Rua Laura Villani Piovesan, no Jardim Ipanema, em São Carlos.

De acordo com as informações, o estabelecimento estava fechado ao público no momento do fato, porém o proprietário realizava um serviço no interior do local. As portas estavam apenas encostadas quando o indivíduo abriu a porta de vidro juntamente com a grade, adentrou o comércio e subtraiu um telefone celular e um cartão bancário, sem que a vítima percebesse.

Após notar a falta do celular, o proprietário relatou ter visto um indivíduo passando pela rua, porém não presenciou o momento em que ele entrou no estabelecimento. Em frente ao comércio, foi encontrado um saco de reciclagem que teria sido deixado pelo autor do furto.

Utilizando o rastreamento do aparelho, a vítima conseguiu localizar e deter o suspeito na Rua Afonso Botelho de Abreu Sampaio, no bairro Santa Felícia. Com o indivíduo foi localizado apenas o celular. Segundo a vítima, o cartão bancário foi utilizado para realizar uma compra no valor aproximado de R$ 100 por aproximação, sendo posteriormente descartado.

A Polícia foi acionada e o indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

