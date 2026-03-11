CrÃ©dito: SCA

Um homem de 58 anos foi detido na manhã de terça-feira (10) após ameaçar agentes públicos e tentar impedir a retirada de veículos em situação de abandono na Vila Brasília, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados para apoiar agentes de trânsito durante o cumprimento de uma lei municipal que determina a remoção de veículos abandonados em vias públicas. A ação ocorreu na Rua Paraguai, onde três automóveis estavam estacionados irregularmente.

Segundo o registro policial, o proprietário dos veículos já havia sido notificado anteriormente para fazer a retirada, mas não atendeu à solicitação. No momento da abordagem, ele teria se recusado a colaborar e passou a afirmar que não permitiria a remoção dos carros, chegando a dizer que poderia dar tiros caso a ação continuasse.

Quando um dos veículos começou a ser guinchado, o homem sentou sobre o capô do carro para tentar impedir o trabalho dos agentes. Após alguns minutos de conversa, ele voltou a se exaltar e insistiu que os guardas não fariam nada contra seus veículos.

Diante da resistência, foi necessário o uso moderado da força, além de um disparo de arma de choque, que atingiu o abdômen do homem. Ele foi contido, algemado e conduzido ao plantão policial.

Durante a ocorrência, um dos guardas municipais sofreu lesão na mão esquerda, sendo solicitada a realização de exame de corpo de delito.

Os três veículos foram guinchados e encaminhados ao pátio municipal. O caso foi registrado e será encaminhado para a unidade policial responsável, que deverá dar continuidade às investigações.

