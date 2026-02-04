Homem é conduzido à delegacia após suspeita de maus-tratos contra a própria mãe em São Carlos

Guarda Municipal - Crédito: divulgação

Um homem foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de São Carlos após a Guarda Municipal ser acionada para averiguar uma suspeita de maus-tratos contra sua mãe, uma idosa internada no Hospital Universitário. A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira (3).

A equipe da Guarda Municipal esteve no hospital após receber informações de que a paciente, internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), poderia estar sendo vítima de agressões em datas anteriores. Testemunhas relataram à equipe que já teriam presenciado episódios de agressões supostamente praticadas pelo filho da idosa em ocasiões passadas.

Diante dos relatos, o homem apontado nas denúncias foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos. A vítima não pôde comparecer à unidade policial em razão do seu estado de saúde, permanecendo internada com quadro de infecção generalizada.

Ainda segundo o registro policial, não há indícios de que agressões tenham ocorrido na data do atendimento, tampouco há confirmação de que a internação da idosa esteja relacionada a possíveis maus-tratos. Conforme apurado, o motivo da hospitalização está associado a problemas de saúde preexistentes.

