Homem é atingido por golpes de caco de vidro na Vila Costa do Sol

Crédito: Gabriel Henrique

Um homem de 33 anos foi ferido com golpes de caco de vidro na tarde deste domingo (28) no bairro Vila Costa do Sol. A principal suspeita pelo crime é a companheira.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na Travessa Particular Vieira, onde encontrou a vítima ferida.

O Samu foi chabmado e prestou socorro ao rapaz que apresentava um dos ferimentos no peito. Ele foi socorrido consciente pela Unidade de Suporte Avançado (USA), sendo encaminhado até a Santa Casa.

A causa da agressão não foi revelada.

