Aluno autista é agredido em escola no Cidade Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um aluno autista, de 13 anos, foi vítima de agressão em uma escola no Cidade Aracy. O pai da vítima registrou boletim de ocorrência na CPJ.

Segundo consta no documento policial, um adolescente de 16 anos seria o responsável por acertar um cesto de lixo na vítima no banheiro da instituição de ensino.

Com lesão no couro cabeludo, o aluno foi levado a UPA do bairro para atendimento médico. O pai da vítima disse que a direção da escola deu todo suporte necessário após a agressão. Os motivos do desentendimento entre vítima e agressor não foram revelados.

Leia Também