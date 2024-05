SIGA O SCA NO

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta da 1h30 desta madrugada para atender a uma ocorrência de incêndio em um caminhão na rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

O caso foi registrado no quilômetro 221. Segundo informações, o caminhão levava peças para a fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, quando o fogo começou.

Os bombeiros, bem como equipes da concessionária estiveram no local e combateram as chamas. Não há informações sobre feridos e a causa do incêndio.

Leia Também