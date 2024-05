Mulher acusa "ex" de ameaça, cárcere privado e agressão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 27 anos acusa o ex-namorado, de 23 anos, de agressão, ameaça e cárcere privado. O fato teria ocorrido nesta segunda-feira, 13, no São Carlos 8.

A vítima registrou boletim de ocorrência na CPJ e informou que teve um relacionamento com o acusado por dois meses. Chegou a ser agredida, mas nunca registrou queixa. Nesta segunda ela teria ido até a casa do agressor ver uma criança e quando estava no interior do imóvel, ele teria tentado uma reconciliação.

Com a recusa, passaram a discutir. Ela afirmou que, para se defender, teria dado uma facada que acertou um dos braços do “ex”. Porém, teria ficado em cárcere privado das 15h às 20h e neste período apanhou com um cabo de vassoura, além de ter levado rapas e socos. Afirmou ainda que teria sido ameaçada de morte. O caso será investigado.

