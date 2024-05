Idosa é atropelada no Jardim Medeiros, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Socorristas atendem a vítima: encaminhada à Santa Casa com ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

A visão ofuscada pelo sol pode ter sido a motivação de um atropelamento na manhã desta terça-feira, 14, no Jardim Medeiros e que resultou em uma idosa de 72 anos ferida.

Segundo apurado, a motorista de um carro transitava pela rua Jerônimo da Costa Terra e no cruzamento com a rua Geraldo Domingos Adabbo, tentou a conversão.

Porém, de acordo com a motorista, sua visão teria sido ofuscada pelo sol e não conseguiu ver a vítima atravessando a via. Ocorreu o atropelamento e com trauma nas pernas e escoriações pelo rosto, a idosa foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

