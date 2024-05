Homem é detido Força Tática com carro roubado em Rio Claro

SIGA O SCA NO

Honda City era produto de roubo e foi apreendido - Crédito: Maycon Maximino

Um Honda City, produto de roubo ocorrido em Rio Claro e que pertence a uma mulher de 36 anos, foi apreendido por policiais militares da Força Tática por volta das 21h30 desta segunda-feira, 13, na estrada municipal Rubens Fernando Monte Ribeiro, no Jardim Novo Horizonte.

O veículo era dirigido por um homem de 28 anos. Os PMs fizeram a abordagem e após revista rotineira, pesquisaram a numeração do chassi e do motor, constando ser o carro, produto de roubo. As placas também estariam trocadas.

Questionado, o motorista se limitou a dizer que teria comprado o carro em uma Feira do Rolo no Facebook por R$ 35 mil há um mês. Diante dos fatos ele foi encaminhado à CPJ e o carro apreendido.

