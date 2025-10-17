(16) 99963-6036
Homem é agredido por cinco pessoas no terminal rodoviário de São Carlos

17 Out 2025 - 09h19Por Da redação
Rodoviária de São Carlos - Crédito: arquivoRodoviária de São Carlos - Crédito: arquivo

Um homem de 46 anos foi agredido por cinco indivíduos na tarde da última quarta-feira (15) no terminal rodoviário de São Carlos, localizado no Jardim Lutfalla.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a vítima relatou que estava no local quando foi atacada por cinco pessoas. Ele afirmou conhecer apenas o primeiro nome de quatro agressores, mas não soube informar outros dados, como endereço ou contato.

Durante as agressões, o homem perdeu a consciência e foi socorrido à Santa Casa de São Carlos. Após receber alta hospitalar nesta quinta-feira (16), ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi constatada a existência de um mandado de prisão em seu desfavor.

O caso foi registrado como lesão corporal e será encaminhado à delegacia responsável pela área para investigação.

