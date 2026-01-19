Homem é agredido pela companheira no Centro

Plantão Policial -

Um homem de 62 anos foi vítima de agressão em um caso de violência doméstica registrado na noite de domingo (18), no Centro de São Carlos. A ocorrência aconteceu por volta das 21h, em uma residência.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a agressão foi praticada por uma mulher de 48 anos, com quem a vítima mantém relação amorosa. Durante a briga, a mulher arremessou um vidro contra a cabeça do companheiro que acabou tendo um ferimento. Por sua vez, o homem alegou que apenas se defendeu das agressões.

A autoridade policial segue apurando as circunstâncias dos fatos.

