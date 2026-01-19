(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Segurança

Homem é agredido pela companheira no Centro

19 Jan 2026 - 13h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Plantão Policial -

Um homem de 62 anos foi vítima de agressão em um caso de violência doméstica registrado na noite de domingo (18), no Centro de São Carlos. A ocorrência aconteceu por volta das 21h, em uma residência.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a agressão foi praticada por uma mulher de 48 anos, com quem a vítima mantém relação amorosa. Durante a briga, a mulher arremessou um vidro contra a cabeça do companheiro que acabou tendo um ferimento. Por sua vez, o homem alegou que apenas se defendeu das agressões.

A autoridade policial segue apurando as circunstâncias dos fatos.

Leia Também

Aquaplanagem provoca acidente e deixa dois feridos na Avenida da Integração no Cidade Aracy
Segurança16h05 - 19 Jan 2026

Aquaplanagem provoca acidente e deixa dois feridos na Avenida da Integração no Cidade Aracy

Colisão envolvendo quatro veículos é registrada no Centro
Segurança15h50 - 19 Jan 2026

Colisão envolvendo quatro veículos é registrada no Centro

Homem procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento da GCM em escola no bairro Icaraí
Segurança15h30 - 19 Jan 2026

Homem procurado pela Justiça é preso durante patrulhamento da GCM em escola no bairro Icaraí

Motociclista sofre ferimentos graves após colidir contra traseira de carro
Jardim Ipanema 10h27 - 19 Jan 2026

Motociclista sofre ferimentos graves após colidir contra traseira de carro

Esposa encontra marido de 43 anos sem vida
Cidade Aracy10h02 - 19 Jan 2026

Esposa encontra marido de 43 anos sem vida

Últimas Notícias