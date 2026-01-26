(16) 99963-6036
Homem é agredido pela companheira com golpes de capacete

26 Jan 2026 - 09h48Por Da redação
Um homem de 56 anos ficou ferido após ser agredido pela companheira na tarde desta sábado (24), em uma residência localizada no bairro Vila Isabel, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 17h30, após uma discussão entre o casal motivada por um pedido de dinheiro para a compra de um jogo digital para o filho do casal no valor de R$ 30. O homem negou e durante o desentendimento, a mulher teria pegado um capacete e desferido três golpes, atingindo o braço e o rosto da vítima.

Ainda conforme o relato, o homem afirmou que não revidou as agressões e deixou o imóvel logo após o ocorrido, levando seus pertences. Ele foi orientado pelas autoridades e recebeu guia para exame no Instituto Médico Legal (IML).

 

