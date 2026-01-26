Homem é agredido pela companheira com golpes de capacete

Plantão Policial -

Um homem de 56 anos ficou ferido após ser agredido pela companheira na tarde desta sábado (24), em uma residência localizada no bairro Vila Isabel, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 17h30, após uma discussão entre o casal motivada por um pedido de dinheiro para a compra de um jogo digital para o filho do casal no valor de R$ 30. O homem negou e durante o desentendimento, a mulher teria pegado um capacete e desferido três golpes, atingindo o braço e o rosto da vítima.

Ainda conforme o relato, o homem afirmou que não revidou as agressões e deixou o imóvel logo após o ocorrido, levando seus pertences. Ele foi orientado pelas autoridades e recebeu guia para exame no Instituto Médico Legal (IML).

Leia Também