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segunda, 16 de marÃ§o de 2026
Residencial Eduardo Abdelnur

Homem Ã© agredido e ameaÃ§ado por desconhecido na porta de casa

16 Mar 2026 - 09h01Por Da redaÃ§Ã£o
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PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos AgoraPlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Um homem de 43 anos foi agredido e ameaçado na tarde de sábado (14), em frente à sua residência no bairro Loteamento Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima chegava em casa acompanhada da esposa, de 36 anos, quando abriu o portão do imóvel na Rua Antônio Gallo. Nesse momento, um veículo Hyundai HB20 branco parou bruscamente em frente à residência.

Segundo o relato, um homem desconhecido desceu do carro acusando a vítima de ter se envolvido com sua companheira. Em seguida, passou a agredi-la com diversos socos. A esposa tentou intervir para interromper as agressões.

Após o ataque, o suspeito entrou novamente no veículo e deixou o local, mas retornou pouco tempo depois. Ainda de acordo com o registro policial, ele passou a chutar o portão da casa e gritar ameaças, afirmando que a vítima deveria se demitir da empresa onde trabalha, caso contrário seria morta.

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