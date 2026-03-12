Homem desaparecido Ã© encontrado apÃ³s divulgaÃ§Ã£o no SÃ£o Carlos Agora

A família de Agnaldo dos Santos, conhecido pelo apelido de “Rosa”, informou que ele foi localizado após a divulgação de seu desaparecimento.

Agnaldo estava desaparecido desde a manhã do dia 19 de fevereiro. Segundo relatos de familiares, ele saiu de casa por volta das 8h30, dizendo que iria trabalhar, mas não compareceu ao trabalho e também não retornou para casa, o que gerou grande preocupação entre parentes e amigos.

Após a publicação do caso pelo São Carlos Agora, uma pessoa entrou em contato com a família informando que Agnaldo está na cidade de Descalvado.

Com a informação, os familiares confirmaram que ele foi encontrado, trazendo alívio após semanas de angústia. A família agradeceu a todos que ajudaram compartilhando a notícia e contribuíram para que ele fosse localizado.