Homem de 57 anos é preso próximo a shopping em São Carlos por estupro de vulnerável

Crédito: SCA

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da 1ª Companhia do 38º BPM/I (CPI-3), prendeu na tarde desta segunda-feira (19) um homem de 57 anos procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu por volta das 14h20, na rua Passeio das Castanheiras, nas proximidades do Shopping Iguatemi, durante patrulhamento de rotina. Segundo a Polícia Militar, os policiais avistaram um VW Saveiro, veículo conhecido por ser utilizado pelo suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto.

Após abordagem e consulta via COPOM, o mandado judicial foi confirmado, e o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi formalizada. Ele permanece à disposição da Justiça e deve cumprir pena de 48 anos de reclusão.

