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domingo, 22 de marÃ§o de 2026
SÃ£o Carlos

Homem de 43 anos morre apÃ³s sofrer queda no banheiro

22 Mar 2026 - 10h50Por Da redaÃ§Ã£o
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Santa Casa de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o Santa Casa de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um homem de 43 anos morreu na noite deste sábado (21), em São Carlos, após permanecer internado desde o último dia 18, quando sofreu uma queda dentro de uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o homem estava na casa de um conhecido quando caiu no banheiro e bateu a cabeça no vaso sanitário. Ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy.

Posteriormente, devido ao estado de saúde, foi transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado até não resistir e ter o óbito constatado na noite de sábado.

Segundo relato da declarante, o homem tinha histórico de epilepsia, o que pode ter contribuído para a queda, embora as circunstâncias ainda não estejam totalmente esclarecidas.

O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa determinante aparente. A Polícia Civil requisitou exame ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa da morte.

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