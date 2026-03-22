Homem de 43 anos morre apÃ³s sofrer queda no banheiro

Um homem de 43 anos morreu na noite deste sábado (21), em São Carlos, após permanecer internado desde o último dia 18, quando sofreu uma queda dentro de uma residência.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, o homem estava na casa de um conhecido quando caiu no banheiro e bateu a cabeça no vaso sanitário. Ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy.
Posteriormente, devido ao estado de saúde, foi transferido para a Santa Casa, onde permaneceu internado até não resistir e ter o óbito constatado na noite de sábado.
Segundo relato da declarante, o homem tinha histórico de epilepsia, o que pode ter contribuído para a queda, embora as circunstâncias ainda não estejam totalmente esclarecidas.
O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa determinante aparente. A Polícia Civil requisitou exame ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a causa da morte.