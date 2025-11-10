Homem de 42 anos morre após passar mal e ser socorrido à UPA do Cidade Aracy

UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Um homem de 42 anos morreu na noite deste domingo (9) após passar mal e ser socorrido por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante o trajeto até a unidade, uma ambulância do SAMU encontrou o veículo e assumiu o socorro, levando a vítima até o local. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pela equipe médica e de enfermagem, o homem não resistiu.

Segundo o registro policial, o óbito foi causado por infarto agudo do miocárdio e pneumonia refratária ao tratamento. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) de Américo Brasiliense pela Nova Funerária para os exames de necropsia.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de São Carlos e o caso foi encaminhado para as providências de praxe.

Leia Também