CaminhÃµes apÃ³s a colisÃ£o - CrÃ©dito: SCA

Um grave acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de um motorista na noite desta terça-feira (31), no quilômetro 246 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. A vítima morreu carbonizada após ficar presa entre as ferragens de um dos veículos. Outros dois ocupantes do segundo caminhão foram socorridos e encaminhados à Santa Casa. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

De acordo com o subtenente do Corpo de Bombeiros, Ricardo Rombotis, o acidente teria ocorrido após uma colisão traseira entre os veículos.

“Esse veículo menor acabou colidindo na traseira do maior e houve o acidente. Quem pode falar melhor sobre as causas é a polícia”, explicou. Há testemunhas que informaram que o pneu da carreta estourou e desgovernado o veículo invadiu a faixa contrária, ocorrendo a colisão.

Segundo relatos iniciais obtidos pelas equipes de resgate, após o impacto houve uma explosão seguida de incêndio.

“As pessoas que chegaram a relatar disseram que houve a colisão e uma explosão imediata. Nenhum dos veículos transportava material de alto risco, então provavelmente essa explosão foi por conta do combustível”, destacou o subtenente.

Um dos caminhões estava carregado com suplementos alimentares para atividade física, enquanto o outro transportava materiais eletrônicos e computadores. A vítima que morreu carbonizada ocupava o caminhão menor, que vinha atrás e colidiu na traseira do veículo à frente.

Ainda conforme Rombotis, duas pessoas que estavam no caminhão da frente — o motorista e um ajudante — foram socorridas conscientes e orientadas pela concessionária que administra a rodovia.

“Em princípio, me parece que elas não estão em estado grave, mas a gravidade ainda será avaliada pelas equipes médicas”, informou.

Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram espuma mecânica para combater as chamas e controlar o incêndio. A perícia técnica foi acionada e iniciou os trabalhos no local para apurar as causas do acidente.

O trânsito ficou interditado parcialmente durante o atendimento da ocorrência.

“Nosso trabalho agora é observar se haverá nova redução. Conseguimos liberar uma faixa da rodovia e também uma via urbana para melhorar o fluxo”, concluiu o subtenente.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Leia TambÃ©m