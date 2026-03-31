(16) 99963-6036
terÃ§a, 31 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

Grave acidente envolvendo carretas Ã© registrado na Washington LuÃ­s

31 Mar 2026 - 19h03Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Grave acidente envolvendo carretas Ã© registrado na Washington LuÃ­s - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira (31) no km 246 da rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que passa pelo município de Ibaté.

De acordo com as primeiras informações, ao menos duas carretas se envolveram em uma colisão e pegaram fogo após o impacto. Um dos veículos carregado com paletes que seguia no sentido interior/capital teria invadido a faixa contrária e colidido de frente com outro caminhão carregado com tintas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local realizando o combate às chamas e prestando atendimento à ocorrência. Ainda não há confirmação oficial sobre vítimas ou sobre as causas do acidente.

A equipe do SCA acompanha a ocorrência e novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

Leia TambÃ©m

Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Centro
SeguranÃ§a16h14 - 31 Mar 2026

Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Centro

Homem Ã© preso em flagrante por furto em imÃ³vel comercial no Centro
SÃ£o Carlos16h07 - 31 Mar 2026

Homem Ã© preso em flagrante por furto em imÃ³vel comercial no Centro

Homem Ã© preso em flagrante por importunaÃ§Ã£o sexual no Mercado Municipal
SÃ£o Carlos 15h47 - 31 Mar 2026

Homem Ã© preso em flagrante por importunaÃ§Ã£o sexual no Mercado Municipal

PerseguiÃ§Ã£o termina com adolescente detido no SÃ£o Carlos 8
SeguranÃ§a13h31 - 31 Mar 2026

PerseguiÃ§Ã£o termina com adolescente detido no SÃ£o Carlos 8

ROCAM localiza plantaÃ§Ã£o de maconha em estufa e apreende armas em chÃ¡cara na SP-215
SeguranÃ§a13h26 - 31 Mar 2026

ROCAM localiza plantaÃ§Ã£o de maconha em estufa e apreende armas em chÃ¡cara na SP-215

Ãšltimas NotÃ­cias