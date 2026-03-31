CrÃ©dito: SCA

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira (31) no km 246 da rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho que passa pelo município de Ibaté.

De acordo com as primeiras informações, ao menos duas carretas se envolveram em uma colisão e pegaram fogo após o impacto. Um dos veículos carregado com paletes que seguia no sentido interior/capital teria invadido a faixa contrária e colidido de frente com outro caminhão carregado com tintas.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local realizando o combate às chamas e prestando atendimento à ocorrência. Ainda não há confirmação oficial sobre vítimas ou sobre as causas do acidente.

A equipe do SCA acompanha a ocorrência e novas informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

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