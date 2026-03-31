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Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Centro

31 Mar 2026 - 16h14Por Jessica Carvalho R
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Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Centro - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (31), durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar na região central de São Carlos.

De acordo com as informações, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Padre Teixeira quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, em frente a um estabelecimento comercial. Ao perceber a aproximação da viatura, o jovem correu para dentro do imóvel, o que levantou suspeitas imediatas, inclusive de uma possível tentativa de roubo em andamento.

Diante da situação, os policiais desembarcaram e entraram no comércio para averiguar. O adolescente foi localizado em um porão do estabelecimento, onde reside. O imóvel, segundo apurado, pertence à sua genitora.

Durante a abordagem, foram encontrados com o menor dois kits contendo diversos pinos de cocaína. Em diligência pelo local, os policiais localizaram ainda, em um cômodo nos fundos, uma quantia em dinheiro, pedras de crack, porções de cocaína, droga do tipo “dry” e uma balança de precisão — itens comumente associados à prática do tráfico.

Questionado, o adolescente teria admitido que era responsável por abastecer pontos de venda de drogas no bairro Jacobucci.
Diante dos fatos, o menor foi apreendido e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão da Polícia Civil. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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