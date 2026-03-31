Casal Ã© preso pela GCM com drogas e dinheiro em ponto de trÃ¡fico no Jardim Botafogo

CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Um jovem de 21 anos e a mulher de 22, foram presos pela Guarda Municipal com drogas e dinheiro na tarde desta terça-feira (31), no Jardim Botafogo, em São Carlos.

Segundo informações, os guardas municipais do canil faziam patrulhamento pela Rua João Coza quando avistaram o casal em lados opostos em um ponto conhecido de tráfico. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo o que levantou suspeitas e motivou a abordagem.

Durante revista, a equipe localizou 20 pedras de crack, 6 pinos de cocaína e R$ 25 em dinheiro com ela. Já o companheiro dela, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, uma testemunha que passava pelo local informou aos GCMs que os entorpecentes, eram do jovem e ao serem questionados acabaram confessando que estavam traficando. Na sequência, o casal foi levado para o Plantão Policial.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem masculino e feminino de São Carlos.

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