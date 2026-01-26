(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Segurança

Homem cai em golpe de falso leilão de veículo e perde mais de R$ 13 mil em São Carlos

26 Jan 2026 - 09h41Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem cai em golpe de falso leilão de veículo e perde mais de R$ 13 mil em São Carlos -

Um homem foi vítima de estelionato após tentar comprar um veículo anunciado na internet, em São Carlos. O caso foi registrado na Polícia Civil como crime consumado de estelionato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima demonstrou interesse em um anúncio de um veículo Fiat Strada Adventure e, após o primeiro contato, passou a se comunicar por aplicativos de mensagens com pessoas que se apresentavam como representantes de uma suposta empresa de leilões. Durante as conversas, os interlocutores solicitaram depósitos bancários referentes a taxas para a liberação do automóvel.

Acreditando na negociação, a vítima realizou quatro transferências bancárias, que somaram R$ 13.300,00, destinadas a diferentes contas indicadas pelos golpistas. Após novas solicitações de pagamento, o homem percebeu que havia caído em um golpe e interrompeu os depósitos.

O caso ocorreu em uma residência localizada no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli. A vítima compareceu à unidade policial acompanhada de duas testemunhas, de 64 e 68 anos, que confirmaram os fatos relatados.

Leia Também

DISE de São Carlos prende homem por tráfico de drogas durante Operação Pré-Carnaval em Ibaté
Segurança11h41 - 26 Jan 2026

DISE de São Carlos prende homem por tráfico de drogas durante Operação Pré-Carnaval em Ibaté

Colisão entre dois carros é registrada na região central
Segurança11h13 - 26 Jan 2026

Colisão entre dois carros é registrada na região central

Motorista foge após atingir veículo estacionado no Santa Felícia; veja vídeo
Proprietária pede ajuda10h43 - 26 Jan 2026

Motorista foge após atingir veículo estacionado no Santa Felícia; veja vídeo

Discussão por causa de som alto termina em agressão
Jockey Clube 09h56 - 26 Jan 2026

Discussão por causa de som alto termina em agressão

Homem é agredido pela companheira com golpes de capacete
Segurança09h48 - 26 Jan 2026

Homem é agredido pela companheira com golpes de capacete

Últimas Notícias