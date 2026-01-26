Homem cai em golpe de falso leilão de veículo e perde mais de R$ 13 mil em São Carlos

Um homem foi vítima de estelionato após tentar comprar um veículo anunciado na internet, em São Carlos. O caso foi registrado na Polícia Civil como crime consumado de estelionato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima demonstrou interesse em um anúncio de um veículo Fiat Strada Adventure e, após o primeiro contato, passou a se comunicar por aplicativos de mensagens com pessoas que se apresentavam como representantes de uma suposta empresa de leilões. Durante as conversas, os interlocutores solicitaram depósitos bancários referentes a taxas para a liberação do automóvel.

Acreditando na negociação, a vítima realizou quatro transferências bancárias, que somaram R$ 13.300,00, destinadas a diferentes contas indicadas pelos golpistas. Após novas solicitações de pagamento, o homem percebeu que havia caído em um golpe e interrompeu os depósitos.

O caso ocorreu em uma residência localizada no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli. A vítima compareceu à unidade policial acompanhada de duas testemunhas, de 64 e 68 anos, que confirmaram os fatos relatados.

